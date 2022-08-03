Galatasaray'dan Hatayspor'a gitti

Hatayspor, Galatasaray U19 takımından Sarper Çağlar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Galatasaray'dan Hatayspor'a gitti
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03 Ağustos 2022 18:35
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Galatasaray'dan bir transfer gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'ın 19 Yaş Altı Takımı'ndan Sarper Çağlar ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İşte Hatayspor'un açıklaması:

"Atakaş Hatayspor'umuza Hoş Geldin Sarper Çağlar. Galatasaray forması giyen genç kanat oyuncusu Sarper Çağlar ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş katıldı."

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