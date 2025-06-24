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Galatasaray'dan Hakan'a 10 milyon euro!

Galatasaray, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 10 milyon euro'luk teklifte bulundu.

calendar 24 Haziran 2025 19:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Hakan'a 10 milyon euro!
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Galatasaray, Inter'den Hakan Çalhanoğlu'na 10 milyon euro maaş teklif etti.

İtalya'dan Calciomercato'da yer alan habere göre, Galatasaray, kulübü Avrupa'da zirvede taşıyacak transferler için çalışmalarına devam ediyor.

10 MİLYON EURO

Hakan Çalhanoğlu transferinin Galatasaray için pastanın üzerindeki krema olacağı ve sarı-kırmızılıların milli yıldıza yıllık 10 milyon euro'luk teklif yaptığı yazıldı.

BEKLENTİ 30 MİLYON EURO


Inter'in ise milli yıldız için beklentisinin 40 milyon euro olduğu ancak İtalyan ekibinin 30 milyon euro'luk bir teklifi de kabul edeceği kaydedildi. Inter'in masasında şu anda Hakan için somut bir teklif olmadığı belirtildi.

Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

SEZON PERFORMANSI

Inter'de bu sezon 47 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı.


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