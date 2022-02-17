Galatasaray'dan Fatih Terim'e teşekkür

Galatasaray'ın bir süre önce yollarını ayırdığı Fatih Terim'e, kulüp dergisinin son sayısında teşekkür edildi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'dan Fatih Terim'e teşekkür
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17 Şubat 2022 14:26
Galatasaray yönetimi, kulüp dergisinin son sayısını ücretsiz olarak yayınladı. Birçok özel içerik oluşturulurken yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim'e bölüm ayrılarak teşekkür edildi.

Galatasaray Dergisi'nin son sayısında 'Ayrılıklar da Sevdaya Dahildir' başlığıyla Fatih Terim için bir teşekkür yazısı yer aldı.

"Her şey için teşekkürler Sevgili Fatih Hoca"

"Galatasaray'ı diğer rakiplerinden ayıran ilklerin ve enlerin takımı olmasını sağlayan ve bu tarihi ve sportif vizyonunu bugünlere taşıyan efsaneleri vardır. Fatih Terim ismi de bu efsaneler tablosunda gerek futbolculuk dönemi gerekse de teknik direktörlük kariyerindeki başarıları ile ayrıcalıklı yere sahiptir. Tarihimizin bu gurur tablosu hiç değişmeyecek, yepyeni hedeflerle daha da büyüyecek. Bizleri hep birleştiren ortak paydamız olan Galatasaray sevgisi ise yıllar geçse de koşullar bazen farklılaşsa da hiç değişmeyecek. Bu duygularla her şey için teşekkürler sevgili Fatih Hoca."



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