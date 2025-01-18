Galatasaray'dan Dursun Özbek açıklaması

Galatasaray, başkan Dursun Özbek'in operasyon geçirdiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan Dursun Özbek açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2025 20:27
Son güncelleme 18 Ocak 2025 20:28
Galatasaray, başkan Dursun Özbek'in operasyon geçirdiğini açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla bugün başarılı bir laparoskopik operasyon geçirmiştir. Ameliyat sonrası bakımına başlanmış olup, süreç takip edilmektedir.

Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery