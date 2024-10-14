Galatasaray'dan Ahmed Kutucu takibi

Eyüpspor formasıyla yeniden kendini bulan 24 yaşındaki Ahmed Kutucu, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Ahmed Kutucu takibi
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14 Ekim 2024 12:41
Galatasaray, kadrosundaki yıldız forvetlerin yanısıra yerli bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor.

G.SARAY'IN LİSTESİNDE

Eyüpspor formasıyla yeniden kendini bulan 24 yaşındaki Ahmed Kutucu, Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesinde bulunuyor.

17 GOL, 7 ASİST

Ahmed Kutucu, geçen sezon Eyüpspor'la 1. Lig'de şampiyonluk yaşarken Eyüpspor formasıyla toplamda 30 resmi maça çıktı, 17 gol atıp, 7 asist yaptı. 

 
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