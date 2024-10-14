Galatasaray'dan Ahmed Kutucu takibi

Galatasaray, kadrosundaki yıldız forvetlerin yanısıra yerli bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor.
G.SARAY'IN LİSTESİNDE
Eyüpspor formasıyla yeniden kendini bulan 24 yaşındaki Ahmed Kutucu, Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesinde bulunuyor.
17 GOL, 7 ASİST
Ahmed Kutucu, geçen sezon Eyüpspor'la 1. Lig'de şampiyonluk yaşarken Eyüpspor formasıyla toplamda 30 resmi maça çıktı, 17 gol atıp, 7 asist yaptı.
G.SARAY'IN LİSTESİNDE
Eyüpspor formasıyla yeniden kendini bulan 24 yaşındaki Ahmed Kutucu, Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesinde bulunuyor.
17 GOL, 7 ASİST
Ahmed Kutucu, geçen sezon Eyüpspor'la 1. Lig'de şampiyonluk yaşarken Eyüpspor formasıyla toplamda 30 resmi maça çıktı, 17 gol atıp, 7 asist yaptı.