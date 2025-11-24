Galatasaray, Union Saint-Gilloise ile oynayacağı Avrupa maçının hazırlıklarını sürdürürken son antrenmanda dört önemli isim yer almadı.
Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo, Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan idmana katılmadı.
Kulüpten alınan bilgiye göre Osimhen, antrenmanı salonda bireysel çalışma yaparak tamamladı.
EREN ELMALI ANTRENMANDA YER ALDI
Öte yandan Galatasaray Kulübü, Eren Elmalı ile ilgili UEFA'ya başvuruda bulundu. Henüz olumsuz bir dönüş olmadığı için sarı-kırmızılı futbolcu antrenmanda yer aldı.
Galatasaray'dan 6 isim için açıklama!
Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarında Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo, Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan idmanda yer almadı.
Galatasaray, Union Saint-Gilloise ile oynayacağı Avrupa maçının hazırlıklarını sürdürürken son antrenmanda dört önemli isim yer almadı.
