24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
20:00
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
20:00
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
20:00
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
20:30
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Galatasaray'dan 6 isim için açıklama!

Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarında Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo, Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan idmanda yer almadı.

Galatasaray'dan 6 isim için açıklama!
Galatasaray, Union Saint-Gilloise ile oynayacağı Avrupa maçının hazırlıklarını sürdürürken son antrenmanda dört önemli isim yer almadı.

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo, Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan idmana katılmadı.

Kulüpten alınan bilgiye göre Osimhen, antrenmanı salonda bireysel çalışma yaparak tamamladı.

EREN ELMALI ANTRENMANDA YER ALDI

Öte yandan Galatasaray Kulübü, Eren Elmalı ile ilgili UEFA'ya başvuruda bulundu. Henüz olumsuz bir dönüş olmadığı için sarı-kırmızılı futbolcu antrenmanda yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
