Galatasaray Daikin'nden net galibiyet

Galatasaray Daikin, Balkan Kupası ilk maçında Arnavutluk ekibi SK Skenderbeu'yu 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Daikin'nden net galibiyet
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19 Eylül 2023 22:08
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası'ndaki ilk maçında Arnavutluk temsilcisi SK Skenderbeu'yu 3-0 mağlup etti.

Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda sarı-kırmızılı ekip, rakibini 25-16, 25-9, 25-9'luk setlerle yendi.

Galatasaray Daikin ikinci maçında yarın TSİ 18.30'da, Yunanistan'ın AO Markopoulous takımıyla karşılaşacak.

Balkan Kupası'nda şampiyon olması halinde CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek sarı-kırmızılılar, 32'li finaller turunda Portekiz'in Kairos Ponta Delgada ekibiyle eşleşecek.

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