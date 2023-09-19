Galatasaray Daikin'nden net galibiyet

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası'ndaki ilk maçında Arnavutluk temsilcisi SK Skenderbeu'yu 3-0 mağlup etti.
Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda sarı-kırmızılı ekip, rakibini 25-16, 25-9, 25-9'luk setlerle yendi.
Galatasaray Daikin ikinci maçında yarın TSİ 18.30'da, Yunanistan'ın AO Markopoulous takımıyla karşılaşacak.
Balkan Kupası'nda şampiyon olması halinde CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek sarı-kırmızılılar, 32'li finaller turunda Portekiz'in Kairos Ponta Delgada ekibiyle eşleşecek.
Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda sarı-kırmızılı ekip, rakibini 25-16, 25-9, 25-9'luk setlerle yendi.
Galatasaray Daikin ikinci maçında yarın TSİ 18.30'da, Yunanistan'ın AO Markopoulous takımıyla karşılaşacak.
Balkan Kupası'nda şampiyon olması halinde CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek sarı-kırmızılılar, 32'li finaller turunda Portekiz'in Kairos Ponta Delgada ekibiyle eşleşecek.