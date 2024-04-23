Galatasaray'da yeni kaptan: Abdülkerim Bardakcı

Galatasaray'a geldiği iki sezondur müthiş bir performans gösteren Abdülkerim Bardakcı kaptan oluyor.
Saha içinde olduğu gibi saha dışında da lider gibi hareket eden ve takım içinde çok saygı duyulan isim, artık kaptanlar arasında yer alacak.
TEKNİK KADRONUN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDI
Sarı-kırmızılılarda, 29 yaşındaki futbolcunun Muslera, Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra 4. kaptan olmasına karar verildi. Özellikle genç futbolculara çok destek veren ve teknik kadronun işini kolaylaştıran Abdülkerim, Konyaspor'da da takım kaptanları arasında yer alıyordu.
SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Galatasaray'ın 2 sezon önce Konyaspor'dan aldığı ve 3 senelik kontrat imzaladığı Abdülkerim'in sözleşmesindeki son bir senelik opsiyon geçen hafta devreye sokulmuştu. Böylece Abdülkerim, 2 sene daha Galatasaray forması giyecek.
Bu sezon attığı 7 golle, bir savunma oyuncusu olarak hücuma da çok büyük destek veren Abdülkerim, bir gol daha atması halinde kariyer rekoru kıracak.
Saha içinde olduğu gibi saha dışında da lider gibi hareket eden ve takım içinde çok saygı duyulan isim, artık kaptanlar arasında yer alacak.
TEKNİK KADRONUN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDI
Sarı-kırmızılılarda, 29 yaşındaki futbolcunun Muslera, Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra 4. kaptan olmasına karar verildi. Özellikle genç futbolculara çok destek veren ve teknik kadronun işini kolaylaştıran Abdülkerim, Konyaspor'da da takım kaptanları arasında yer alıyordu.
SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Galatasaray'ın 2 sezon önce Konyaspor'dan aldığı ve 3 senelik kontrat imzaladığı Abdülkerim'in sözleşmesindeki son bir senelik opsiyon geçen hafta devreye sokulmuştu. Böylece Abdülkerim, 2 sene daha Galatasaray forması giyecek.
Bu sezon attığı 7 golle, bir savunma oyuncusu olarak hücuma da çok büyük destek veren Abdülkerim, bir gol daha atması halinde kariyer rekoru kıracak.