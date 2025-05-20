Galatasaray'da yeni hedef: 20+26

Kayserispor maçında mutlu sona ulaşan Galatasaray, 5. yıldızı taktı.
Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, yeni sezonda yine çifte şampiyonluk yaşamak istiyor. 25 şampiyonluğun yanında 19 kez Türkiye Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılılar, 2025-26 sezonu sloganını 20+26 olarak belirledi.
2026 yılında 20. Türkiye Kupası ve 26. lig şampiyonluğunu kazanmaya motive olan Galatasaray, Avrupa'yı da düşünüyor. Direkt katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Okan Buruk, şampiyon kadrosunu doğru takviyelerle güçlendirecek.
Victor Osimhen için tüm şartlarını zorlayacak sarı-kırmızılı kulüp, Fernando Muslera ve Dries Mertens yerine üst düzey 1 ve 10 numara arayışına başladı.
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Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, yeni sezonda yine çifte şampiyonluk yaşamak istiyor. 25 şampiyonluğun yanında 19 kez Türkiye Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılılar, 2025-26 sezonu sloganını 20+26 olarak belirledi.
2026 yılında 20. Türkiye Kupası ve 26. lig şampiyonluğunu kazanmaya motive olan Galatasaray, Avrupa'yı da düşünüyor. Direkt katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Okan Buruk, şampiyon kadrosunu doğru takviyelerle güçlendirecek.
Victor Osimhen için tüm şartlarını zorlayacak sarı-kırmızılı kulüp, Fernando Muslera ve Dries Mertens yerine üst düzey 1 ve 10 numara arayışına başladı.
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