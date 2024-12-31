Galatasaray'da yapay zeka desteği

Galatasaray, antrenmanlarda yapay zekayı kullanarak oyuncuların zayıf yönlerini keşfediyor ve bunların geliştirilmesi için özel antrenman programı uyguluyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yapay zeka desteği
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31 Aralık 2024 08:38
Galatasaray'ın geleceği yapay zekayla şekilleniyor.

Yapay zeka ve veri analitiğindeki çığır açan gelişmelerle, sarı-kırmızılılar yalnızca oyuncu performans stratejilerini yeniden tanımlamakla kalmıyor, aynı zamanda taraftar deneyimini de benzeri görülmemiş şekillerde geliştiriyor.

Sistem ayrıca oyunculara bireysel tüm güçlü ve zayıf yönlerini ele alan kişiselleştirilmiş antrenman modülleri sunuyor. Bu özelleştirilmiş yaklaşım, gerçek zamanlı performans değerlendirmelerine olanak tanıyarak, sporcuların karşılaşmalar sırasında anında iyileştirmeler yapmalarını sağlıyor ve sahada yaşanabilecek tüm potansiyel sakatlanma risklerini de minimize ediyor.

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