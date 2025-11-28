Galatasaray'da veda kararı: Berkan Kutlu!

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde Berkan Kutlu ile yollar ayrılabilir.
HT Spor'a göre, düzenli forma şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı.
Galatasaray, bu sezon toplam 7 maça çıkıp 55 dakika süre alan Berkan Kutlu için sezon başında 3 milyon euro bonservis talep etmişti.
Berkan Kutlu'nun, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
HT Spor'a göre, düzenli forma şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı.
Galatasaray, bu sezon toplam 7 maça çıkıp 55 dakika süre alan Berkan Kutlu için sezon başında 3 milyon euro bonservis talep etmişti.
Berkan Kutlu'nun, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.