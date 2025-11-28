28 Kasım
Galatasaray'da veda kararı: Berkan Kutlu!

Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı takımdan ayrılma kararı aldı.

calendar 28 Kasım 2025 17:23
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da veda kararı: Berkan Kutlu!
Galatasaray'da devre arası transfer döneminde Berkan Kutlu ile yollar ayrılabilir.

HT Spor'a göre, düzenli forma şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı.

Galatasaray, bu sezon toplam 7 maça çıkıp 55 dakika süre alan Berkan Kutlu için sezon başında 3 milyon euro bonservis talep etmişti.

Berkan Kutlu'nun, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
