Galatasaray'da transfere göre ayrılık!

Galatasaray'ın genç futbolcusu Arda Ünyay, son dönemde adından fazlasıyla söz ettirdi.
KIRMIZI KART GÖRDÜ
Union Saint-Gilloise maçında sonradan oyuna dahil olan 18 yaşındaki genç stoper, tecrübesizliğinin de etkisiyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Arda Ünyay, yine sonradan oyuna dahil olduğu Fenerbahçe derbisinde ise Jhon Duran'ın kafa vuruşuna engel olamadı.
KİRALIK İHTİMALİ
Galatasaray, devre arası transfer döneminde savunmaya takviye yapmak istiyor. Arda Ünyay'ın potansiyeline inanan sarı-kırmızılı takım, devre arası transfer döneminde savunmaya yapacağı takviyle birlikte Arda Ünyay'yı düzenli olarak forma giymesi adına kiralık göndermeyi düşünüyor.
Galatasaray, 18 yaşındaki genç savunma oyuncusunu geçen sezonun devre arasında 500 bin euro bedelle kadrosuna katmıştı.
