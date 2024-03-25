Galatasaray'da Torreira'nın keyfi yerinde

'ın dinamosu, yeni sözleşmeyi kapmanın mutluluğunu yaşıyor.Performansıyla taraftarın sevgilisi olan 28 yaşındaki orta sahanın maaşı 2.75'ten 3.5 milyon euro'ya çıkarıldı.2028'e kadar kontrat yapan Uruguaylı oyuncu için artık Boca Juniors defteri de kapanmış gözüküyor.Bir süredir Torreira'nın peşinde olan Arjantin ekibinin başkanı Riquelme de tecrübeli kadroda görmeyi çok istediklerini söylemişti.Galatasaray yaptığı bu hamleyle hem Torreira'yı mutlu etti hem de transfer dedikodularının önüne geçti.Sarı kırmızılı takımda 72 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.