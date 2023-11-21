Galatasaray'da Tete için flaş karar

Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan Tete'nin transferi için açılan dava, yönetimi oyuncunun satışını düşünmeye itti.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Tete için flaş karar
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21 Kasım 2023 08:19
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sebebiyle Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden aldığı Tete konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı yönetim imza attırmadan önce hukuki boyutu detaylı şekilde araştırıp anlaşma sağlarken eski kulübü Shakhtar Donetsk, Cimbom'dan yüklü miktarda (150 milyon euro) tazminat talep ediyor. İki kulüp arasındaki anlaşmazlık sürerken konu FIFA tarafından değerlendirilecek.

ARABİSTAN İHTİMALİ

Okan Buruk, çok beğendiği Brezilyalıyı bütün olaylardan uzak tutup kazanma yoluna gidiyor ancak sıkıntıya düşmemek için de devre arasında satışını gündeminde tutuyor. Sarı kırmızılı kulübün tazminat olayının daha fazla can sıkmaması adına Tete için gelecek teklifleri değerlendirebileceği yazılıyor. Ukrayna basınının iddiasına göre hücum oyuncusu yüksek bedellere Suudi Arabistan'a da gidebilir.

BİR GOLÜ İKİ DE ASİSTİ VAR

Güncel piyasa değeri 24 milyon avro olan 23 yaşındaki Tete'nin Galatasaray ile 2027'ye kadar mukavelesi var. Ve Brezilyalı isim sarı kırmızılı takımda 16 maçta bir gol, iki asistlik performans sergiledi.



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