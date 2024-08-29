Galatasaray'da sol beke yeni aday: Jaouen Hadjam

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray maçlarındaki performansıyla dikkat çeken sol bek Jaouen Hadjam için sürpriz bir transfer ihtimali gündeme geldi.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sol beke yeni aday: Jaouen Hadjam
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29 Ağustos 2024 11:02
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, sol bek için yeni bir aday ortaya çıktı...

Young Boys'un genç sol beki Jaouen Hadjam, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Galatasaray maçlarında sergilediği performansla dikkat çekmişti.

Fiziği ve süratiyle dikkat çeken Jaouen Hadjam için sürpriz bir transfer haberi geçildi. Milliyet'te yer alan habere göre 21 yaşındaki Cezayirli sol bek, Galatasaray'ın gündemine girdi.

Sol bek takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın Jaouen Hadjam'ı listesine eklediği belirtildi.



4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Young Boys, Jaouen Hadjam'ı 2023-24 sezonunun ara transfer döneminde Nantes'tan 1.3 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

21 yaşındaki sol bekin takımıyla 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. . 21 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Young Boys formasıyla 18 maçta iki gol kaydeden Jaouen Hadjam, bu sezon ise 7 maçta 474 dakika sahada kaldı. 

 
 

 

 

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