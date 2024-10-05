Galatasaray'da sezonun sürprizi: Yunus Akgün

Galatasaray'da kanat rotasyonundaki ayrılıklar sonrası forma şansı bulan Yunus Akgün, sergilediği performansla fark yaratmayı başardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sezonun sürprizi: Yunus Akgün
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05 Ekim 2024 10:00
Galatasaray'da Yunus Akgün, performansıyla fark yaratıyor...

Sarı-Kırmızılılar'da özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi sonrasında camiada keyifler kaçmış ve milli futbolcunun yerinin nasıl doldurulacağı konusunda soru işaretleri oluşmuştu.

İşte tam da bu zamanda teknik direktör Okan Buruk, kanat bölgesinde çok da fazla hesaba katılmayan Yunus Akgün'e formayı verdi.

İLK 11'DEKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

2-2 biten Rigas Skola maçında Aslan'ın en iyisi olan 24 yaşındaki futbolcu, golünü de atmayı başarmıştı. Bundan önceki PAOK karşılaşmasında da ağları havalandıran Yunus, performansıyla hem taraftarları mutlu etti hem de ilk 11'deki yerini iyiden iyiye sağlamlaştırdı. 

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