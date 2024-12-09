Galatasaray'da sakatlık kabusu!

Galatasaray'da Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs ve Yusuf Demir'in ardından iki oyuncu daha sakatlar kervanına eklendi. Detaylar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da sakatlık kabusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2024 10:43
Son güncelleme 09 Aralık 2024 11:03
Sivasspor engelini aşan Galatasaray, iki futolcusunu daha sakatlığa kurban verdi.

Sarı kırmızılı takımın Tottenham ile oynadığı maçta sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs ve Yusuf Demir'e iki futbolcu daha eklendi.

Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen de sakatlandı.

OSIMHEN RİSKE EDİLMEDİ

Baldırında ağrı hisseden Nijeryalı golcü mücadelenin 74. dakikasında riske edilmedi ve kenara alındı.

SEDYEYLE OYUNU TERK ETTİ!

Karşılaşmanın son dakikalarında Rey Manaj'ın yaptığı faulün ardından sakatlanan ve sedyeyle oyundan çıkan Barış Alper Yılmaz'ın ise net durumuyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

AÇIKLAMA YAPILACAK!

İki yıldızın gün içinde MR'ı çekilecek. Sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery