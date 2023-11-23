Galatasaray'ın iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planladığı Sacha Boey için ince hesaplar devreye girdi.
Fransız sağ bekin maaşını sürüncemede bırakan sarı-kırmızılılar, olası bir fiyat yüksekliğinin, transferini negatif etkilemesinden çekiniyor.
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Fransız sağ bekin maaşını sürüncemede bırakan sarı-kırmızılılar, olası bir fiyat yüksekliğinin, transferini negatif etkilemesinden çekiniyor.
İŞTE SACHA BOEY HABERİNİN TÜM DETAYLARI
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