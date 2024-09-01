Galatasaray'da rota Cherki

Galatasaray'da kanat transferinde rota Lyon forması giyen Rayan Cherki'ye döndü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da rota Cherki
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01 Eylül 2024 09:47
Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

ROTA RAYAN CHERKI

Sarı-kırmızılılarda kanat transferi için de görüşmelerini sürdüren yönetim son olarak Lyon'dan Rayan Cherki'ye döndü.

Şampiyonlar Ligi avantajı gidince bu transfer zora düştü ama Lyon oyuncu satmak zorunda olduğundan Galatasaray bu durumu lehine kullanmaya çalışıyor. Görüşmelerin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

21 yaşındaki Cherki, orijinal mevkisi 10 numara olmasına rağmen her iki kanatta da forma giyebiliyor.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Lyon ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden genç futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.





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