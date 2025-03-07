Galatasaray'da prim müjdesi!

Şampiyonluk yolunda final haftalarına girilirken daha fazla hata yapmak istemeyen Galatasaray'da, Başkan Dursun Özbek devreye girdi.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle takımla ilgilenemeyen Özbek, Antalya kampı öncesi Kemerburgaz Tesisleri'ne çıkarma yaptı. Oyuncularla görüşüp moral veren, Teknik Direktör Okan Buruk'a destek olan Başkan, bazı müjdeler de açıkladı.
PRİM MÜJDESİ
Başkan Özbek'in, gecikmiş primlerin kısa sürede ödeneceğine dair söz vermesi futbolculara büyük moral oldu.
KEMERBURGAZ'DA KALACAK
Bundan sonra sürekli takımla birlikte olacağını söyleyen Başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz'a kamp kuracak. Odasının derhal hazırlanmasını talep eden Özbek takımın sorunlarıyla bizzat ilgilenecek.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle takımla ilgilenemeyen Özbek, Antalya kampı öncesi Kemerburgaz Tesisleri'ne çıkarma yaptı. Oyuncularla görüşüp moral veren, Teknik Direktör Okan Buruk'a destek olan Başkan, bazı müjdeler de açıkladı.
PRİM MÜJDESİ
Başkan Özbek'in, gecikmiş primlerin kısa sürede ödeneceğine dair söz vermesi futbolculara büyük moral oldu.
KEMERBURGAZ'DA KALACAK
Bundan sonra sürekli takımla birlikte olacağını söyleyen Başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz'a kamp kuracak. Odasının derhal hazırlanmasını talep eden Özbek takımın sorunlarıyla bizzat ilgilenecek.
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