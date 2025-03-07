Galatasaray'da prim müjdesi!

Kemerburgaz Tesisleri'ne çıkarma yapan Dursun Özbek takıma moral, eleştiri oklarının hedefindeki Teknik Direktör Okan Buruk'a da destek verdi. Gecikmiş primlerin kısa sürede ödeneceği müjdesi, futbolculara büyük moral sağladı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da prim müjdesi!
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07 Mart 2025 10:14
Şampiyonluk yolunda final haftalarına girilirken daha fazla hata yapmak istemeyen Galatasaray'da, Başkan Dursun Özbek devreye girdi.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle takımla ilgilenemeyen Özbek, Antalya kampı öncesi Kemerburgaz Tesisleri'ne çıkarma yaptı. Oyuncularla görüşüp moral veren, Teknik Direktör Okan Buruk'a destek olan Başkan, bazı müjdeler de açıkladı.

PRİM MÜJDESİ

Başkan Özbek'in, gecikmiş primlerin kısa sürede ödeneceğine dair söz vermesi futbolculara büyük moral oldu.

KEMERBURGAZ'DA KALACAK

Bundan sonra sürekli takımla birlikte olacağını söyleyen Başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz'a kamp kuracak. Odasının derhal hazırlanmasını talep eden Özbek takımın sorunlarıyla bizzat ilgilenecek.


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