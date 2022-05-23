Galatasaray'da Özbek ve Hamamcıoğlu'nda seçim mesaisi!

Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu, hafta boyunca yoğun mesai yapacak. İki aday, seçim için kulisleri yoklayıp, destek isteyecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Özbek ve Hamamcıoğlu'nda seçim mesaisi!
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23 Mayıs 2022 08:51
Galatasaray'da yakın bir zamanda seçim heyecanı yaşanacak.

Sarı-kırmızılıların olağanüstü seçim genel kurul toplantısı 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşecek. Ancak yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 11 Haziran'da aynı yer ve saatte yapılacak.

Bu anlamda başkan adayları; Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu da harıl harıl çalışmalarını sürdürüyor. Camianın önde gelenleriyle... İkili, özellikle bu hafta içi yoğun mesai içerisine girecek. Özbek ve Hamamcıoğlu, bu süre içerisinde camianın önde gelen üyeleriyle konuşacak.

Aynı zamanda adaylar, derneklerle de bir araya gelecek. Hem Özbek hem de Hamamcıoğlu, gerçekleştireceği görüşmeler doğrultusunda destek toplamaya çalışacak. 



 
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