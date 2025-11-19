26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Galatasaray'da Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı: 4 transfer

Sakatlık ve ceza haberleriyle sarsılan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ara transfer için orta saha, kanat forvet, sol stoper ve genç bir santrfor takviyesi istedi.

Son bir ayda yaşanan sakatlık ve ceza şoklarıyla sarsılan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Kritik yıldızlarını kısa süreli de olsa kaybeden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, ocak ayı planlamasını büyük ölçüde tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'nde topladığı 12 puanla ilk 24 hedefinin eşiğinde olan Galatasaray'da Buruk, hem ligde hem de Avrupa'da daha üst seviyeye çıkmak için kadronun korunmasını ve en az dört nokta atışı transfer yapılmasını talep etti.

4 BÖLGEYE OPERASYON

Okan Buruk'un yönetime ilettiği rapora göre ara transfer döneminde şu bölgelere takviye yapılacak:

*Orta saha
*Kanat forvet
*Sol stoper
*Yedek santrfor

Özellikle forvet hattı için 23 yaş ve altı, genç ve gelişime açık bir oyuncu üzerinde duruluyor. Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği adaylar içerisinden seçim yapılacak.

Monaco deplasmanı sonrası listedeki futbolcularla temasların hızlanması bekleniyor.


