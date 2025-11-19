Galatasaray'da Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı: 4 transfer

Son bir ayda yaşanan sakatlık ve ceza şoklarıyla sarsılan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Kritik yıldızlarını kısa süreli de olsa kaybeden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, ocak ayı planlamasını büyük ölçüde tamamladı.
Şampiyonlar Ligi'nde topladığı 12 puanla ilk 24 hedefinin eşiğinde olan Galatasaray'da Buruk, hem ligde hem de Avrupa'da daha üst seviyeye çıkmak için kadronun korunmasını ve en az dört nokta atışı transfer yapılmasını talep etti.
4 BÖLGEYE OPERASYON
Okan Buruk'un yönetime ilettiği rapora göre ara transfer döneminde şu bölgelere takviye yapılacak:
*Orta saha
*Kanat forvet
*Sol stoper
*Yedek santrfor
Özellikle forvet hattı için 23 yaş ve altı, genç ve gelişime açık bir oyuncu üzerinde duruluyor. Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği adaylar içerisinden seçim yapılacak.
Monaco deplasmanı sonrası listedeki futbolcularla temasların hızlanması bekleniyor.
