Galatasaray'da Okan Buruk'un dalya hedefi

4 resmi maçtır galip gelemeyen Galatasaray, Okan Buruk yönetimindeki 100. galibiyetini sürekli ertelerken, cezası biten Sarı-Kırmızılılar'ın hocası Alanyaspor deplasmanında 'dalya' diyerek Fenerbahçe ile aradaki puan farkını 7'ye çıkarmak istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Okan Buruk'un dalya hedefi
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09 Mart 2025 10:33
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Üst üste yaşanan kayıplara bir dur demek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Antalya'ya 3 gün önceden giderek kampa girdi ve özel hazırlıklar yaptı.

Galatasaray, bugün galip gelmesi halinde, haftayı BAY geçen ezeli rakibi Fenerbahçe ile aradaki puan farkını maç fazlasıyla 7 puana yükseltecek.

Bu maçın, teknik direktör Okan Buruk için de özel bir anlamı var. Buruk, Galatasaray'ın başındaki 100. galibiyetine imza atmayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılıar son 4 resmi maçında da kazanamadığı için dalya sürekli olarak erteleniyor.

BU KEZ TAKIMI BAŞINDA

En son Süper Lig'de Rizespor'u mağlup eden Aslan, daha sonra ligde Fenerbahçe ile 0-0 ve Kasımpaşa ile 3-3, Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile 0-0, Avrupa Ligi'nde de AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa karşısında cezalı olduğu için kulübede yer alamayan Okan Buruk, bu kez takımının başında olacak.

"OKAN HOCAMIZA BIRAKTIK"

Galatasaray'da yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, 3-3 biten Kasımpaşa maçının ardından "Bugün olmadı ama 100. galibiyeti Okan hocamıza bıraktık diyelim. Gelecek hafta almak ona yakışır. Zaten zorlandığımız bir sahada oynadık bugün. Oyuncular coşkulu oynayamıyor. Ama daha güzel sahalarda güzel sonuçlar ve zaferler kazanmak bizim elimizde" açıklamasında bulunmuştu.  

 

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