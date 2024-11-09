Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşmesi donduruluyor

Galatasaray, Tottenham galibiyetine sevinemedi, golcüsü Mauro Icardi, sağ ön çapraz bağlarındaki kopma nedeniyle sezonu kapadı. Yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtilen futbolcu için karar verildi.
Tottenham karşılaşmasının 82. dakikasında sahayı sedyeyle terk eden Arjantinli yıldız için kulüpten açıklama yapıldı. Sarı-kırmızılıların internet sitesinden yapılan açıklamada, "Icardi'nin, sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır." denildi. Son derece ciddi görünen sakatlık nedeniyle Icardi bu sezonu kapadı.
ICARDİ KARARI
Mauro Icardi'nin ağır sakatlığı sonrasında sezon planlamasında değişikliğe gidecek olan Galatasaray Yönetimi ile teknik heyetin, ilk etapta oyuncunun sözleşmesini askıya alacağı ifade edildi.
Bu şekilde yabancı kontenjanında yer açacak olan sarı-kırmızılılar, devre arasında da golcü takviyesi yapmayı düşünüyor. Icardi'nin planları bozan sakatlığı sonrası Teknik Direktör Okan Buruk'un Osimhen'le tek forvetli sisteme döneceği bildirildi. Batshuayi ise hamle oyuncusu olarak kalacak.
ZEMİN KURBANI MI?
Galatasaray-Tottenham maçında Rams Park'ın zemininin Icardi'nin sonunu getirdiği iddia edildi. Arjantinli forvet, zemin kaynaklı sakatlık yaşarken, yapılan bütün çalışmalara rağmen saha sorunun giderilememesi tepki topladı. Aslan'da Osimhen de yine Kasımpaşa maçında, zeminden dolayı sakatlık yaşamıştı. Aslan'da, milli arada zeminin düzelmesi için kırmızı alarm verildi.
Stat yetkilileri ise stat zeminine geçtiğimiz günlerde hibrit çim dikildiğini belirterek, "Bazı bölgelerdeki seyrek görüntü zamanla dolacak. Güneş ışığı cihazı da sipariş verildi" dedi.
Tottenham karşılaşmasının 82. dakikasında sahayı sedyeyle terk eden Arjantinli yıldız için kulüpten açıklama yapıldı. Sarı-kırmızılıların internet sitesinden yapılan açıklamada, "Icardi'nin, sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır." denildi. Son derece ciddi görünen sakatlık nedeniyle Icardi bu sezonu kapadı.
ICARDİ KARARI
Mauro Icardi'nin ağır sakatlığı sonrasında sezon planlamasında değişikliğe gidecek olan Galatasaray Yönetimi ile teknik heyetin, ilk etapta oyuncunun sözleşmesini askıya alacağı ifade edildi.
Bu şekilde yabancı kontenjanında yer açacak olan sarı-kırmızılılar, devre arasında da golcü takviyesi yapmayı düşünüyor. Icardi'nin planları bozan sakatlığı sonrası Teknik Direktör Okan Buruk'un Osimhen'le tek forvetli sisteme döneceği bildirildi. Batshuayi ise hamle oyuncusu olarak kalacak.
ZEMİN KURBANI MI?
Galatasaray-Tottenham maçında Rams Park'ın zemininin Icardi'nin sonunu getirdiği iddia edildi. Arjantinli forvet, zemin kaynaklı sakatlık yaşarken, yapılan bütün çalışmalara rağmen saha sorunun giderilememesi tepki topladı. Aslan'da Osimhen de yine Kasımpaşa maçında, zeminden dolayı sakatlık yaşamıştı. Aslan'da, milli arada zeminin düzelmesi için kırmızı alarm verildi.
Stat yetkilileri ise stat zeminine geçtiğimiz günlerde hibrit çim dikildiğini belirterek, "Bazı bölgelerdeki seyrek görüntü zamanla dolacak. Güneş ışığı cihazı da sipariş verildi" dedi.