Galatasaray'da Mauro Icardi geri döndü!

Galatasaray'da Mauro Icardi, Fatih Karagümrük maçında sonradan oyuna dahil oldu ve 281 gün sonra sahaya çıktı. Icardi, 87. dakikada ise ağları havalandırdı.

Galatasaray'da Mauro Icardi geri döndü!
Galatasaray'da Mauro Icardi, 281 gün sonra geri döndü.

Arjantinli yıldız, takımının Fatih Karagümrük ile oynadığı maça yedek kulübesinde başladı. Icardi, maçın 81. dakikasında Barış Alper yerine oyuna dahil oldu.

Icardi, geçen yıl kasım ayında oynanan Tottenham maçında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez sahaya çıktı ve 281 gün sonra geri döndü.


GOLLE GERİ DÖNDÜ

Yıldız futbolcu, 87. dakikada ağları havalandırdı ve golle geri döndü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.