Galatasaray'da Mauro Icardi geri döndü!

Galatasaray'da Mauro Icardi, 281 gün sonra geri döndü.
Arjantinli yıldız, takımının Fatih Karagümrük ile oynadığı maça yedek kulübesinde başladı. Icardi, maçın 81. dakikasında Barış Alper yerine oyuna dahil oldu.
Icardi, geçen yıl kasım ayında oynanan Tottenham maçında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez sahaya çıktı ve 281 gün sonra geri döndü.
GOLLE GERİ DÖNDÜ
Yıldız futbolcu, 87. dakikada ağları havalandırdı ve golle geri döndü.
🟡🔴 9 ay aradan sonra ilk kez sahalara dönen Mauro Icardi'nin oyuna girmesiyle birlikte, Galatasaray tribünleri tezahürat yapıyor! pic.twitter.com/NQooLopxFr
🦁 Mauro Icardi, golle döndü. pic.twitter.com/z52E4COt1e
🟡🔴 Karşılaşmanın son düdüğünün ardından, Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi'yi tebrik ediyor. pic.twitter.com/Y5Z4ZSh8DP
