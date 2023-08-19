Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlandı!

Galatasaray'da Lucas Torreira, Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlandı ve oyundan çıktı.

Abone Ol
Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2023 23:31
Son güncelleme 19 Ağustos 2023 23:33
Galatasaray'a Trabzonspor ile oynadığı maçta Lucas Torreira'dan kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Torreira, karşılaşmanın 79. dakikasında sakatlandı.

Torreira, kısa süre tedavi gördü ve sakatlanarak oyundan çıktı. Uruguaylı futbolcunun yerine Berkan Kutlu oyuna girdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery