Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlandı!

Galatasaray'a Trabzonspor ile oynadığı maçta Lucas Torreira'dan kötü haber geldi.
Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Torreira, karşılaşmanın 79. dakikasında sakatlandı.
Torreira, kısa süre tedavi gördü ve sakatlanarak oyundan çıktı. Uruguaylı futbolcunun yerine Berkan Kutlu oyuna girdi.
Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Torreira, karşılaşmanın 79. dakikasında sakatlandı.
Torreira, kısa süre tedavi gördü ve sakatlanarak oyundan çıktı. Uruguaylı futbolcunun yerine Berkan Kutlu oyuna girdi.