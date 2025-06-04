Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Leroy Sane ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
GÖRÜŞMELER OLUMLU
A Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın Leroy Sane ile yaptığı görüşmeler olumlu şekilde seyrediyor. Sane, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a sıcak bakıyor.
RAMS PARK'TAN ETKİLKENDİ
Haberin detayında yer alan ifadelere göre Alman oyuncu, görüşmelerde Bayern Münih ile geldiği Rams Park'ın atmosferinden çok etkilendiğini de iletti.
BU SEZON SANE
Leroy Sane bu sezon Bayern Münih'te 45 maçta 13 gol, 6 asistlik katkı verdi.
GÖRÜŞMELER OLUMLU
A Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın Leroy Sane ile yaptığı görüşmeler olumlu şekilde seyrediyor. Sane, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a sıcak bakıyor.
RAMS PARK'TAN ETKİLKENDİ
Haberin detayında yer alan ifadelere göre Alman oyuncu, görüşmelerde Bayern Münih ile geldiği Rams Park'ın atmosferinden çok etkilendiğini de iletti.
BU SEZON SANE
Leroy Sane bu sezon Bayern Münih'te 45 maçta 13 gol, 6 asistlik katkı verdi.
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