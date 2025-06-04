Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi

Galatasaray'ın, Alman futbolcu Leroy Sane ile yaptığı görüşmeler olumlu şekilde seyrediyor. İşte detaylar...

calendar 04 Haziran 2025 22:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Leroy Sane ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

A Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın Leroy Sane ile yaptığı görüşmeler olumlu şekilde seyrediyor. Sane, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a sıcak bakıyor.

RAMS PARK'TAN ETKİLKENDİ

Haberin detayında yer alan ifadelere göre Alman oyuncu, görüşmelerde Bayern Münih ile geldiği Rams Park'ın atmosferinden çok etkilendiğini de iletti.

BU SEZON SANE

Leroy Sane bu sezon Bayern Münih'te 45 maçta 13 gol, 6 asistlik katkı verdi.  

 


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