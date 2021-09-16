Galatasaray'da Lazio öncesi sevindiren 2 haber!

Lazio maçı öncesinde Galatasaray'da sevindiren gelişmeler yaşandı. Sakatlığını atlatan 2 futbolcuyla ilgili son kararı Fatih Terim verecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Lazio öncesi sevindiren 2 haber!
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16 Eylül 2021 09:02
Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Lazio maçı öncesi 2 futbolcudan sevindiren haberler geldi.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan futbolculardan Emre Kılınç ve Sofiane Fegholi de takımla çalışmalara katıldı. Trabzonspor maçının ilk yarısında atığı 2 golle yıldızlaşan Emre Kılınç aşil bölgesindeki ağrıları nedeniyle 2. yarıya çıkamamıştı.

Sofiane Feghouli ise Cezayir Milli Takımı'nda sakatlanmış ve Trabzonspor karşılaşmasının kadrosunda yer almamıştı. İki futbolcunun Lazio maçında oynayıp oynamayacağı konusunda son kararı Fatih Terim verecek.


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