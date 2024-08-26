Galatasaray'da Köhn kararı!

Galatasaray forması giyen Derrick Köhn, Almanya'da gündem oldu.
Alman basınında yer alan habere göre, 25 yaşındaki futbolcunun Hannover 96'nın transfer adaylarından biri olduğu belirtildi. Ancak bu transferin gerçekleşme ihtimalinin olmadığı ve Galatasaray'ın artık Köhn'ü bırakmayı planlamadığı aktarıldı.
Galatasaray'a geçen sezonun devre arasında katılan Derrick Köhn, sarı-kırmızılılarda çıktığı 18 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Alman basınında yer alan habere göre, 25 yaşındaki futbolcunun Hannover 96'nın transfer adaylarından biri olduğu belirtildi. Ancak bu transferin gerçekleşme ihtimalinin olmadığı ve Galatasaray'ın artık Köhn'ü bırakmayı planlamadığı aktarıldı.
Galatasaray'a geçen sezonun devre arasında katılan Derrick Köhn, sarı-kırmızılılarda çıktığı 18 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.