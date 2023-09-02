Galatasaray'da 'Kerem Dayı' ile yola devam!

Galatasaray'da Kerem Demirbay tam hazır olmamasına rağmen bugün de forma bulacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray'da 'Kerem Dayı' ile yola devam!
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02 Eylül 2023 11:00
Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi Okan Buruk, yeni transferlerden Kerem Demirbay ile ilgili kararını verdi.

TAM HAZIR OLMAMASINA RAĞMEN...

Berkan Kutlu ve Yunus Akgün'ün ayrılmasıyla yerli rotasyonu azalan Galatasaray'da Kerem Demirbay tam hazır olmamasına rağmen bugün de forma bulacak.



Teknik direktör Okan Buruk maç ritmini yakalaması için tecrübeli orta saha oyuncusunu Gaziantepsopr karşısında da değerlendirmeyi düşünüyor. Buruk, oyuncunun koşu kalitesini artırmak için ona özel antrenman programı da hazırlattı. "Dayı" lakaplı oyuncu da çok çalışıyor.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi

 

 


 

 

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