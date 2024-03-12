'da bu sezon skora en fazla katkı veren isimlerden olan, son maçlarda suskun durumda. Süper Lig'deki son 7 haftada sadece Antalyaspor ağlarını 2 kez sarsan 25 yaşındaki oyuncu, performansını artırmak istiyor.Bireysel idmanlarını sıklaştıran yıldız, final haftalarında sorumluluk alarak takımını 24. şampiyonluğa ulaştırmayı hedefliyor.Geçen sezon ilk gol pasını 20. haftada vermesine rağmen 12 asistle kral olan Kerem, bu sezon da bu başarıyı tekrarlama hedefinde. Kerem'i şu ana kadar Süper Lig'de 28 maçta 11 gol ve 6 asisti olbulunuyor.Bu sezon genel toplamda ise 44 karşılaşmada 14 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Kerem son haftalarda galibiyetleri getirerek sezonu 'double double' ile bitirmeyi planlıyor.2021-22: 52 maç 13 gol, 13 asist2022-23: 38 maç 10 gol, 14 asistKerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998'de Kocaeli'nde dünyaya geldi. Futbola Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem, daha sonra Hisareyn'in altyapı akademisine kaydoldu.1 yıl sonra Başakşehir'in altyapısına transfer olan Kerem, Bodrumspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018 yılında Karacabey Belediye'ye bedelsiz imza attı.2019 yazında 24 Erzincanspor'a bedelsiz olarak transfer olan milli oyuncu, 2020 yazında yine bedelsiz bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tuttu.Sarı-kırmızılılarla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro...