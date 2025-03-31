Galatasaray'da 'kaza' geliyorum dedi

Hem sezon başı hem de ara transferdeki hatalara bir de teknik problemlerin etkisi eklenince hatalar zinciri oluştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 'kaza' geliyorum dedi
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31 Mart 2025 12:29
Galatasaray, transferde yaptığı yanlışların bedelini saha içinde ödemeye başladı.

Sezonun ilk yarısını 16 galibiyet-2 beraberlikle kapatan sarı-kırmızılı takım, son 10 maçın 4'ünde ise puan kaybetti ve Beşiktaş derbisinde namağlup ünvanını yitirdi. İşte Aslan'daki hataların özeti: Teknik direktör Okan Buruk, üçlü savunma ve çift forvet oynama düşüncesiyle Cuesta ve Morata takviyesine onay verdi. Frankowski kanat bek olarak transfer edildi.

Bu oyunculara 30 milyon Euro'ya yakın yatırım yapan Galatasaray tekrar dörtlü sisteme dönünce Cuesta kulübeden çıkamadı, Frankowski sağ bekte döküldü, Morata da 10 numara rolünü benimseyemedi.

OSİMHEN BU KEZ KURTARAMADI

Son 3 ayda 4-0'lık Antalyaspor galibiyeti dışında sarı-kırmızılıların lig, kupa ve Avrupa'da rahat kazandığı maç olmadı. Osimhen bu süreçte tek başına Aslan'ı zirvede tuttu.

2025'TE DERBİDE TEL TEL DÖKÜLDÜ

G.Saray'ın başında Okan Buruk derbi performansı ile övgüler alırken bu sezon ikinci yarıda F.Bahçe ile berabere kalıp Beşiktaş'a da yenilince kritik kayıplar yaşandı. Buruk döneminde F.Bahçe ile oynanan 7 lig maçında Aslan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Beşiktaş karşısında ise 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 mağlubiyet gördü. 

 
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