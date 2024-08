Galatasaray'da kaptanlık krizi sonrası ayrılık iddiası!

Young Boys maçında Muslera oyundan çıkarken kaptanlığın önce Icardi'ye, sonra da Berkan'a verilmesinin ardından gözler de takımın ikinci kaptanı Kerem'e çevrilmişti.Milli oyuncu, "Bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim" sözleri ile artık kaptan olmadığını sosyal medyadan ilan etti. Ancak Kerem'in bu hareketinin arkasında G.Saray'da kalma isteğinin olduğu öğrenildi.Sabah'ın haberine göre; Spartak Moskova'dan gelen teklifi kabul etmemesinin ardından oyuncuya yönetimin bu yolla baskı yaptığı da iddia ediliyor.Milli oyuncu, Aralık 2022'de kaptanlık pazubendini taktığında şu açıklamayı yapmıştı: "Hocamızla (Okan Buruk) ve Erden Timur ağabeyle konuşmasını yaptık. Yönetim ve hoca kararı olmuş. Bu sorumluluk için teşekkür ederim."Galataaray kariyerinde 177 mücadeleye çıkan Kerem Aktürkoğlu, 45 gol atarken 41 defa da asist yaptı. İki Süper Lig şampiyonluğu bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun 2016- 17 sezonunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile TFF 3. Lig şampiyonluğu da var.2 Eylül 2020'de 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen oyuncunun geldiği dönemde 200 bin Euro olan transfermarkt değeri şu anda 15 milyon Euro. EURO 2024 dahil olmak üzere milli formayı toplam 34 maçta giyen oyuncu, 6 gol buldu.Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlığa vedasının ardında futbol direktörü Cenk Ergün'ün olduğu iddiası var Milli oyuncunun geçtiğimiz sezonki Fenerbahçe maçının ardından stat koridorunda yürürken yanından tam da Cenk Ergün geçerken "Korkak herif" diye seslendiği anlar dün sosyal medyaya yeniden düştü. Cenk Ergün için eski kaptanlar Sabri Sarıoğlu ile Wesley Sneijder'in de eski açıklamaları yine sosyal medyada gündem oldu.