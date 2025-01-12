Galatasaray'da iki ayrılık için pürüz var

Galatasaray'da ara transfer dönemi için hazırlıklar devam ederken, yabancı kontenjanında yer açmak adına da takımdan ayrılacak isimler kritik önem taşıyor.
Sarı-Kırmızılı ekipte ayrılığa en yakın iki isimde pürüz çıktı.
NELSSON'UN ŞARTI İLK 11
Teknik Direktör Okan Buruk, Nelsson ile görüştü "Sana bir şans daha verebilirim" dedi. Ancak Danimarkalı stoper, "İlk 11'de oynamayacaksam gitmek istiyorum" cevabını verdi.
Yaşanan durumun ardından teknik heyet, Nelsson'un elden çıkarılması için yönetime onay verdi.
ZIYECH'TE MADDİ ÇIKMAZ
Al Fateh ile sözlü anlaşan Hakim Ziyech de yönetime maddi açıdan sorun yaratıyor. Faslı orta saha oyuncusu "Tüm paramı istiyorum. Aksi halde ayrılmam" resti çekti. İki futbolcu bu tavırlarıyla can sıktı.
Sarı-Kırmızılı ekipte ayrılığa en yakın iki isimde pürüz çıktı.
NELSSON'UN ŞARTI İLK 11
Teknik Direktör Okan Buruk, Nelsson ile görüştü "Sana bir şans daha verebilirim" dedi. Ancak Danimarkalı stoper, "İlk 11'de oynamayacaksam gitmek istiyorum" cevabını verdi.
Yaşanan durumun ardından teknik heyet, Nelsson'un elden çıkarılması için yönetime onay verdi.
ZIYECH'TE MADDİ ÇIKMAZ
Al Fateh ile sözlü anlaşan Hakim Ziyech de yönetime maddi açıdan sorun yaratıyor. Faslı orta saha oyuncusu "Tüm paramı istiyorum. Aksi halde ayrılmam" resti çekti. İki futbolcu bu tavırlarıyla can sıktı.