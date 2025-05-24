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Galatasaray'da iç transferde hareketlilik!

Süper Lig'de şampiyon olan ve gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray iç transferde dev bir operasyona hazırlanıyor.

calendar 24 Mayıs 2025 11:05 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 11:32
Fotoğraf: AA
Galatasaray'da iç transferde hareketlilik!
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2024-2025 sezonunun 36. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gözler hızla yeni sezona çevrildi. Sarı-Kırmızılılar, transfer çalışmalarını hızlandırırken kadroda birçok önemli gelişme yaşanıyor. 

YUNUS AKGÜN'LE YENİ SÖZLEŞME

Galatasaray, genç oyuncusu Yunus Akgün'le 4 yıllık yeni bir sözleşme konusunda el sıkıştı. Yıllık 2.3 milyon Euro kazanması beklenen yetenekli futbolcunun, önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacağı öğrenildi.

BARIŞ ALPER'E REKOR BEKLENTİSİ

Performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz için Galatasaray, 35 milyon Euro bonservis talep ediyor. Ocak ayında gelen 17 milyon Euro'luk Premier Lig teklifini reddeden yönetim, transferin yaz aylarında sonuçlanmasını bekliyor.

OSIMHEN'E ARAP KANCASI

Galatasaray'ın gol silahı Victor Osimhen'e, Arap Yarımadası'ndan yaklaşık 40 milyon Euro'luk maaş teklifi geldiği belirtildi. Sarı-Kırmızılı kulüp de yıldız oyuncuya resmi teklifini sundu ancak bu transferin gerçekleşme ihtimali düşük görünüyor.

ZANIOLO'DA YENİDEN KİRALIK PLAN

Fiorentina'da kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından Galatasaray'a dönecek olan Nicolo Zaniolo'nun, yeniden kiralanması gündemde. Yönetim, İtalyan yıldız için başka bir kulüple geçici ayrılık planlıyor.

MUSLERA VE MERTENS'E VEDA TÖRENİ

Galatasaray'ın efsane isimleri Fernando Muslera ve Dries Mertens için veda zamanı. Başakşehir karşılaşmasının ardından iki futbolcu için özel bir tören düzenlenecek. Muslera, kariyerine Uruguay'da 1 yıl daha devam edecek ve ardından sahibi olduğu kulüple ilgilenmeye başlayacak. Tecrübeli kaleci, Galatasaray ile bağlarını koparmayacak ve kulübe genç yetenekler önermeyi sürdürecek.  


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