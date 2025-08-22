21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
4-0
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
2-1
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
2-1
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
0-1
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
1-5
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
2-2
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
1-0
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
0-4
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
2-1
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
1-2
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
1-1
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
2-0
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
0-1
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
0-3
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
0-2
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
1-0
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
1-1
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
3-1

Galatasaray'da gündem Akanji

Wilfried Singo'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Galatasaray, Akanji transferini gündeminde öne çekti.

Galatasaray'da son yaşanan gelişmelerin ardından stoper transferinde ibre Manchester City'nin İsviçreli yıldızı Manuel Akanji'ye döndü.

Okan Buruk'un listesinde Monacolu Wilfried Singo ile birlikte yer alan Manuel Akanji'nin transfer şartlarının daha uygun ve ekonomik olduğu ortaya çıktı.

Yaşı nedeniyle A planı olan Singo'nun çok yüksek bonservis ve yüksek maaş talebi nedenile gündemden düştüğü öğrenildi.


Manchester City ve Manuel Akanji ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray, 12 milyon Euro'luk bonservis talebinde indirim arayışlarında olduğu kaydedildi.

AKANJI'DEN YORUM

Manuel Akanji, transfer iddialarına Fabrizio Romano'nun Instagram paylaşımına yaptığı yorumla yanıt verdi. İsviçreli savunmacı, "Bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

AKANJI'NİN CITY KARNESİ

Manchester City formasıyla 136 resmi maça çıkan 30 yaşındaki savunmacı, bu süreçte 5 gol atarken 3 asist yaptı.

