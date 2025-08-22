Galatasaray'da gündem Akanji

Galatasaray'da son yaşanan gelişmelerin ardından stoper transferinde ibre Manchester City'nin İsviçreli yıldızı Manuel Akanji'ye döndü.
Okan Buruk'un listesinde Monacolu Wilfried Singo ile birlikte yer alan Manuel Akanji'nin transfer şartlarının daha uygun ve ekonomik olduğu ortaya çıktı.
Yaşı nedeniyle A planı olan Singo'nun çok yüksek bonservis ve yüksek maaş talebi nedenile gündemden düştüğü öğrenildi.
Manchester City ve Manuel Akanji ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray, 12 milyon Euro'luk bonservis talebinde indirim arayışlarında olduğu kaydedildi.
AKANJI'DEN YORUM
Manuel Akanji, transfer iddialarına Fabrizio Romano'nun Instagram paylaşımına yaptığı yorumla yanıt verdi. İsviçreli savunmacı, "Bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
AKANJI'NİN CITY KARNESİ
Manchester City formasıyla 136 resmi maça çıkan 30 yaşındaki savunmacı, bu süreçte 5 gol atarken 3 asist yaptı.
