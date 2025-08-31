Galatasaray'da golcüler durmak bilmiyor

Galatasaray 'ın yıldız isimleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen, gollerine devam ediyor.

Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, 65'inci dakikada rakip fileleri havalandırarak bu sezon 2'nci kez gol sevinci yaşadı.

İlk golünü geçtiğimiz hafta Kayserispor'a karşı atan Osimhen, RAMS Park'ta ise en son 2023-2024 sezonunun 38'inci haftasında oynanan Başakşehir FK maçında gol atmıştı.

Arjantinli golcü Mauro Icardi ise yedek soyunduğu maça 67'nci dakikada Mario Lemina'nın yerine dahil oldu. Taraftarın adeta gözdesi olan 32 yaşındaki kaptan, 90+2'nci dakikada fileleri sarsarak bu sezonki gol sayısını 2'ye çıkardı. Arjantinli yıldız ilk golünü ise ligin 2'nci haftasında oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinde atmıştı.