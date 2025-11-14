Galatasaray'da Gabriel Sara için beklenti: 20 milyon Euro

Geçen sezon gelir gelmez iyi performans gösteren Gabriel Sara ilk 16 maçta 2 gol-6 asiste imzasını koymuş, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığı golle taraftarın gönlüne girmişti.
İlkay Gündoğan'ın sakatlığında ilk 11'e dönen Brezilyalı orta saha, forma şansını iyi kullanamadı.
Rus kulüplerinin takibinde olan Gabriel Sara için sarı-kırmızılılar masaya oturmaya hazır.
GALATASARAY'IN BEKLEDİĞİ TEKLİF
Bonservisine 18 milyon Euro ödenen Sara için Rusya'dan 20 milyon Euro seviyesinde gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.
Brezilya Milli Takımı radarına bir türlü giremeyen yıldız oyuncu, değerini katlayamadı.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı kırmızılı formayla 16 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.