13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
0-2
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
0-1
13 Kasım
Norveç-Estonya
4-1
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
2-0
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
4-0
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
2-0
13 Kasım
Moldova-İtalya
0-2
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
0-1
13 Kasım
Nijerya-Gabon
4-1UZS

Galatasaray'da Gabriel Sara için beklenti: 20 milyon Euro

Galatasaray, Rus kulüplerinin radarındaki Gabriel Sara için 20 milyon Euro bandındaki teklifleri değerlendirmeye alacak.

calendar 14 Kasım 2025 08:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Geçen sezon gelir gelmez iyi performans gösteren Gabriel Sara ilk 16 maçta 2 gol-6 asiste imzasını koymuş, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığı golle taraftarın gönlüne girmişti.

İlkay Gündoğan'ın sakatlığında ilk 11'e dönen Brezilyalı orta saha, forma şansını iyi kullanamadı.

Rus kulüplerinin takibinde olan Gabriel Sara için sarı-kırmızılılar masaya oturmaya hazır.



GALATASARAY'IN BEKLEDİĞİ TEKLİF

Bonservisine 18 milyon Euro ödenen Sara için Rusya'dan 20 milyon Euro seviyesinde gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

Brezilya Milli Takımı radarına bir türlü giremeyen yıldız oyuncu, değerini katlayamadı.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı kırmızılı formayla 16 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. 



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
