Galatasaray'da frikik vuruşları için büyük rekabet var.



Kulübün hazırladığı özel sistemle çalışan oyunculardan Kerem Aktürkoğlu ile Sergio Oliveira, rakip ceza sahasına yakın duran toplar için tam anlamıyla sıraya girmiş durumda.



Cim Bom'da frikikleri öncelikli olarak Oliveira kullanıyordu. Ancak son Alanya deplasmanında Kerem'in attığı nefis frikik golü, genç yeteneği bir adım öne geçirdi. İdmanlarda ekstra çalışmalar yapan Kerem, yarınki Karagümrük karşılaşmasında da olası bir frikikte topun başına geçmek istiyor.



