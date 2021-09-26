Galatasaray'da Feghouli var, Taylan yok

Galatasaray'da Göztepe maçının 11'inde Sofiane Feghouli yer alırken, en büyük sürpriz olarak değerlendirildi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da Feghouli var, Taylan yok
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26 Eylül 2021 17:56
Galatasaray'da Göztepe maçının 11'inde Sofiane Feghouli sürprizi yaşandı.

Teknik direktör Fatih Terim, orta sahada Feghouli'yi görevlendirirken, Taylan Antalyalı ise maç kadrosunda yer almadı.

Sarı kırmızılıların Kayserispor'a deplasmanda 3-0 kaybettiği maçın ilk devresinde görev alan Feghouli, ikinci devre yerini Olimpiu Morutan'a bırakmıştı.

Öte yandan Kayserispor maçının 11'inde yer alan Assunçao, Mustafa Muhammed, Alpaslan, Oğulcan ve Emre Kılınç kulübeye alındı.

31 yaşındaki Feghouli'nin bu sezon ligde 1 golü bulunuyor.

GALATASARAY'IN 11'İ




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