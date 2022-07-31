Galatasaray'da Dursun Özbek ve ekibine tarihi yetki

Dursun Özbek ve yönetiminin, yeni taşınmazlar alınması ilgili yetki talebi oy çokluğuyla kabul edildi.



DURSUN ÖZBEK: "ÇOK MUTLUYUM"



Dursun Özbek, yetki almalarının ardından "Değerli Galatasaraylılar, sevgili kardeşlerim... İnsanların hayatında çok mutlu oldukları dönemler vardır. Benim hayatımda en mutlu olduğum dönem, bu akşam ve buna benzer akşamlar. Hepinizi seviyorum. Mutluluğum nereden geliyor biliyor musunuz? Elbette ki projeleri sunduk, onayladık. İlk defa benim katıldığım genel kurullarda kardeşliğin ve barışın genel kurula sirayet ettiğini görüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

