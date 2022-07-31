Galatasaray'da Dursun Özbek ve ekibine tarihi yetki

Galatasaray Kulübünde yönetim kurulunun, gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için yetki istediği olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı. Sarı-kırmızılı camia, Dursun Özbek ve ekibinin tüm yetki isteklerini kabul etti.
İŞTE VERİLEN YETKİLER
Galatasaray Genel Kurulu'nda Dursun Özbek ve yönetiminin, Galatasaray Adası'yla ilgili yetki talebi oy çokluğuyla kabul edildi.
Dursun Özbek ve yönetiminin, Florya arazisi ile ilgili yetki talebi oy çokluğuyla kabul edildi.
Kemerburgaz'da yeni kamp tesis kurmak için istenen yetki oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca Mecidiyeköy binası ile ilgili istenen yetki de oy çokluğu ile kabul edildi.
Dursun Özbek ve yönetiminin, yeni taşınmazlar alınması ilgili yetki talebi oy çokluğuyla kabul edildi.
DURSUN ÖZBEK: "ÇOK MUTLUYUM"
Dursun Özbek, yetki almalarının ardından "Değerli Galatasaraylılar, sevgili kardeşlerim... İnsanların hayatında çok mutlu oldukları dönemler vardır. Benim hayatımda en mutlu olduğum dönem, bu akşam ve buna benzer akşamlar. Hepinizi seviyorum. Mutluluğum nereden geliyor biliyor musunuz? Elbette ki projeleri sunduk, onayladık. İlk defa benim katıldığım genel kurullarda kardeşliğin ve barışın genel kurula sirayet ettiğini görüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.
ÖZBEK: "CUMHURİYET'İN YÜZÜYÜZ"
Başkan Dursun Özbek oylama öncesi yaptığı açıklamada "Galatasaray'ın geleceğine dair önemli kararlar alabilmek için buradayız. Çok kısa bir sürede adamızdaki çalışmalarımızı tamamladık sözümüzü tuttuk. Çok yoğun süren 26 günlük bir çalışma süreci geçirdik. Bir diğer icraatımız da Kemerburgaz arazisi oldu. Galatasaray'ın geleceği için çok değerli bir hasrettir. Milli Emlak'a ait 3 parselin üst 30 yıllık kullanım hakkını aldık. Eğer yetkiyi alırsak Galatasaray'ın geleceğini bu araziye kuracağımız futbol takımı ve altyapı tesislerine inşa etmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki sene Cumhuriyetimizin 100. yılı. Galatasaray şanlı tarihiyle Cumhuriyetin en şanlı kulübü olmuştur. Cumhuriyetin yüzü Galatasaray'dır. Bu amaçla en iyi kadroları kurup, özlediğimiz sportif başarılara ulaşmayı hedefliyoruz. Unutmamalıyız, sadece bugünü değil geleceği de düşünmeliyiz. Galatasaray'ın 1 lirasını hesaplayıp ona göre hareket edeceğiz. Bu tavrımızdan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI
Bankalar Birliği Anlaşmasıyla ilgili konuşan Dursun Özbek "En önemli yetki istediğim konulardan bir tanesi Bankalar Birliği'nden çıkmak. O zaman bu anlaşmaya girmek mecburiyetindeydik. Ben olsaydım ben de girerdim ama bugün belli bir süreci takip ederek bu anlaşmadan çıkmak bizim için mecburiyettir. Eleştiriler oluyor. 'Neden çıkıyorsun?' diye. 14.5 faizle 400 milyon TL faiz ödüyoruz. Bu kadar büyük bir faiz dönemi geçmiş tarihimizde yok. Çok ince hesaplar yaptık. Kazancımızın tümünü faize yatırsak zor baş ederiz. Eğer önümüzde bir imkan varsa bunu kullanalım. Zaten yapacağımız projelerden gelecek nakit akışı 4-5 ay sonra başlıyor. Galatasaray'ın menfaati neredeyse bizim uygulamamız orada olacaktır." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY ADASI
Galatasaray Adası ile ilgili bilgi veren sarı-kırmızılıların başkanı "Galatasaray Adası'nın durumu malum. 2500 metre kare tapulu bir mülkiyeti var. Sağında solunda Milli Emlak'a ait voli alanları var. Bu voli alanlarının da üst kullanım haklarını aldık. Üst kullanım hakkıyla beraber burayı geliştirmemiz lazım. Adayı daha mükemmel hale getirmek için yetki istiyoruz." açıklamasını yaptı.
FLORYA'DA YENİ ARAZİ
Florya'da alınması planlanan yeni arazisiyle ilgili açıklama yapan Dursun Özbek "Florya'da Galatasaray'ın 20 dönüm Arsası var. Aynı şekilde yanında 40 dönüm Milli Emlak'a ait yer var. Bugün geldiğimiz noktada 60 dönümlük arsanın tümünün Galatasaray'a gelmesi fırsatı çıkmıştır. Bu seçim döneminde hazırlanmış bir proje değildir. 5-6 yıl önce başlansın bunlara." dedi.
KEMERBURGAZ, FUTBOL TAKIMI...
Kemeburgaz projesi hakkında konuşan Dursun Özbek "Bu yetki amatör şubelerin gelişmesinde önemli rol alacak. Kemerburgaz projesinde bazı üyeler 'Geri verelim' diyor. Biz oradaki üst kullanım hakkını da aldık 30 yıl. Bu projeyi tam 6 sene önce yaptık. Florya'ya bir gidin bakın. Manzarayı gözlerinizle görün. 40-50 yıl önce yapılmış yerler. Tesislere gittim sordum. Duş var başlığı yok, lavabo var musluğu yok. İşte bu projeler bunun için lazım. Futbol takımımız ebatları uygun olmayan bir sahada sezon hazırlığı yaptı. Biz buna layık mıyız? Galatasaray'a yakışan, kuruluş amacına hizmet etmek mecburiyetindeyiz. Bütün olimpik sporları Türkiye'ye getiren kurumuz. Tesislerimiz de buna uygun olmalı." açıklamasını yaptı.
İŞTE VERİLEN YETKİLER
Galatasaray Genel Kurulu'nda Dursun Özbek ve yönetiminin, Galatasaray Adası'yla ilgili yetki talebi oy çokluğuyla kabul edildi.
Dursun Özbek ve yönetiminin, Florya arazisi ile ilgili yetki talebi oy çokluğuyla kabul edildi.
Kemerburgaz'da yeni kamp tesis kurmak için istenen yetki oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca Mecidiyeköy binası ile ilgili istenen yetki de oy çokluğu ile kabul edildi.
Dursun Özbek ve yönetiminin, yeni taşınmazlar alınması ilgili yetki talebi oy çokluğuyla kabul edildi.
DURSUN ÖZBEK: "ÇOK MUTLUYUM"
Dursun Özbek, yetki almalarının ardından "Değerli Galatasaraylılar, sevgili kardeşlerim... İnsanların hayatında çok mutlu oldukları dönemler vardır. Benim hayatımda en mutlu olduğum dönem, bu akşam ve buna benzer akşamlar. Hepinizi seviyorum. Mutluluğum nereden geliyor biliyor musunuz? Elbette ki projeleri sunduk, onayladık. İlk defa benim katıldığım genel kurullarda kardeşliğin ve barışın genel kurula sirayet ettiğini görüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.
ÖZBEK: "CUMHURİYET'İN YÜZÜYÜZ"
Başkan Dursun Özbek oylama öncesi yaptığı açıklamada "Galatasaray'ın geleceğine dair önemli kararlar alabilmek için buradayız. Çok kısa bir sürede adamızdaki çalışmalarımızı tamamladık sözümüzü tuttuk. Çok yoğun süren 26 günlük bir çalışma süreci geçirdik. Bir diğer icraatımız da Kemerburgaz arazisi oldu. Galatasaray'ın geleceği için çok değerli bir hasrettir. Milli Emlak'a ait 3 parselin üst 30 yıllık kullanım hakkını aldık. Eğer yetkiyi alırsak Galatasaray'ın geleceğini bu araziye kuracağımız futbol takımı ve altyapı tesislerine inşa etmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki sene Cumhuriyetimizin 100. yılı. Galatasaray şanlı tarihiyle Cumhuriyetin en şanlı kulübü olmuştur. Cumhuriyetin yüzü Galatasaray'dır. Bu amaçla en iyi kadroları kurup, özlediğimiz sportif başarılara ulaşmayı hedefliyoruz. Unutmamalıyız, sadece bugünü değil geleceği de düşünmeliyiz. Galatasaray'ın 1 lirasını hesaplayıp ona göre hareket edeceğiz. Bu tavrımızdan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI
Bankalar Birliği Anlaşmasıyla ilgili konuşan Dursun Özbek "En önemli yetki istediğim konulardan bir tanesi Bankalar Birliği'nden çıkmak. O zaman bu anlaşmaya girmek mecburiyetindeydik. Ben olsaydım ben de girerdim ama bugün belli bir süreci takip ederek bu anlaşmadan çıkmak bizim için mecburiyettir. Eleştiriler oluyor. 'Neden çıkıyorsun?' diye. 14.5 faizle 400 milyon TL faiz ödüyoruz. Bu kadar büyük bir faiz dönemi geçmiş tarihimizde yok. Çok ince hesaplar yaptık. Kazancımızın tümünü faize yatırsak zor baş ederiz. Eğer önümüzde bir imkan varsa bunu kullanalım. Zaten yapacağımız projelerden gelecek nakit akışı 4-5 ay sonra başlıyor. Galatasaray'ın menfaati neredeyse bizim uygulamamız orada olacaktır." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY ADASI
Galatasaray Adası ile ilgili bilgi veren sarı-kırmızılıların başkanı "Galatasaray Adası'nın durumu malum. 2500 metre kare tapulu bir mülkiyeti var. Sağında solunda Milli Emlak'a ait voli alanları var. Bu voli alanlarının da üst kullanım haklarını aldık. Üst kullanım hakkıyla beraber burayı geliştirmemiz lazım. Adayı daha mükemmel hale getirmek için yetki istiyoruz." açıklamasını yaptı.
FLORYA'DA YENİ ARAZİ
Florya'da alınması planlanan yeni arazisiyle ilgili açıklama yapan Dursun Özbek "Florya'da Galatasaray'ın 20 dönüm Arsası var. Aynı şekilde yanında 40 dönüm Milli Emlak'a ait yer var. Bugün geldiğimiz noktada 60 dönümlük arsanın tümünün Galatasaray'a gelmesi fırsatı çıkmıştır. Bu seçim döneminde hazırlanmış bir proje değildir. 5-6 yıl önce başlansın bunlara." dedi.
KEMERBURGAZ, FUTBOL TAKIMI...
Kemeburgaz projesi hakkında konuşan Dursun Özbek "Bu yetki amatör şubelerin gelişmesinde önemli rol alacak. Kemerburgaz projesinde bazı üyeler 'Geri verelim' diyor. Biz oradaki üst kullanım hakkını da aldık 30 yıl. Bu projeyi tam 6 sene önce yaptık. Florya'ya bir gidin bakın. Manzarayı gözlerinizle görün. 40-50 yıl önce yapılmış yerler. Tesislere gittim sordum. Duş var başlığı yok, lavabo var musluğu yok. İşte bu projeler bunun için lazım. Futbol takımımız ebatları uygun olmayan bir sahada sezon hazırlığı yaptı. Biz buna layık mıyız? Galatasaray'a yakışan, kuruluş amacına hizmet etmek mecburiyetindeyiz. Bütün olimpik sporları Türkiye'ye getiren kurumuz. Tesislerimiz de buna uygun olmalı." açıklamasını yaptı.
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