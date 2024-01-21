Galatasaray'da derbi uzmanı: Okan Buruk

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında çıktığı 10 derbide sadece 1 kez kaybetti.

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Galatasaray'da derbi uzmanı: Okan Buruk
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21 Ocak 2024 22:16
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi performansıyla ön plana çıkmaya devam ediyor.

Başarılı teknik adam, Galatasaray'ın başında çıktığı 10 derbi müsabakasında sadece bir kez kaybetti. Buruk, söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

G.SARAY'DAN DA PAYLAŞIM GELDİ

Galatasaray sosyal medya hesabından "Derbi uzmanı" başlığıyla başarılı çalıştırıcının istatistiklerini paylaştı ve "Winner Okan Buruk" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:


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