Galatasaray'da derbi uzmanı: Okan Buruk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi performansıyla ön plana çıkmaya devam ediyor.
Başarılı teknik adam, Galatasaray'ın başında çıktığı 10 derbi müsabakasında sadece bir kez kaybetti. Buruk, söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
G.SARAY'DAN DA PAYLAŞIM GELDİ
Galatasaray sosyal medya hesabından "Derbi uzmanı" başlığıyla başarılı çalıştırıcının istatistiklerini paylaştı ve "Winner Okan Buruk" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Başarılı teknik adam, Galatasaray'ın başında çıktığı 10 derbi müsabakasında sadece bir kez kaybetti. Buruk, söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
G.SARAY'DAN DA PAYLAŞIM GELDİ
Galatasaray sosyal medya hesabından "Derbi uzmanı" başlığıyla başarılı çalıştırıcının istatistiklerini paylaştı ve "Winner Okan Buruk" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım: