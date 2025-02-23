Galatasaray'da derbi ustası Okan Buruk!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbilerde sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da derbi ustası Okan Buruk!
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23 Şubat 2025 11:52
Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktörü Okan Buruk'un derbi performansına güveniyor.

Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 13. derbisine çıkacak. Takımda 3. sezonunu geçiren başarılı teknik adam, İstanbul derbilerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 12 kez karşı karşıya geldi.

Okan Buruk'lu Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı 1'i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Buruk, Beşiktaş derbilerinde ie siyah-beyazlılara karşı oynadığı maçlarda ise 4 kez kazanırken, 2 defa mağlup oldu.


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