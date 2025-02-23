Galatasaray'da derbi ustası Okan Buruk!

Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktörü Okan Buruk'un derbi performansına güveniyor.
Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 13. derbisine çıkacak. Takımda 3. sezonunu geçiren başarılı teknik adam, İstanbul derbilerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 12 kez karşı karşıya geldi.
Okan Buruk'lu Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı 1'i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Buruk, Beşiktaş derbilerinde ie siyah-beyazlılara karşı oynadığı maçlarda ise 4 kez kazanırken, 2 defa mağlup oldu.
Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 13. derbisine çıkacak. Takımda 3. sezonunu geçiren başarılı teknik adam, İstanbul derbilerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 12 kez karşı karşıya geldi.
Okan Buruk'lu Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı 1'i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Buruk, Beşiktaş derbilerinde ie siyah-beyazlılara karşı oynadığı maçlarda ise 4 kez kazanırken, 2 defa mağlup oldu.
*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<