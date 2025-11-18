17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
2-3
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
6-0
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
4-0
17 Kasım
Malta-Polonya
2-3
17 Kasım
Almanya-Slovakya
6-0
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
1-0

Galatasaray'da derbi öncesi kırmızı alarm

Galatasaray'da sakat ve cezalılara yenileri eklendi. İlkay'ın sakatlığı Yunus'un ameliyatı derken Eren ve Metehan bahisten ceza aldı, Osimhen milli takımda yine sakatlandı. Golcü isme son olarak Berkan Kutlu, Kaan ve Abdülkerim de eklendi.

calendar 18 Kasım 2025 08:16
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da derbi öncesi kırmızı alarm
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da her şey iyi güzel giderken kötü haberler arka arkaya geldi.

Her şey İlkay Gündoğan'ın sakatlığı ile başladı. Takımın beyni ve liderine devamında Yunus Akgün'ün fıtık ameliyatı eklendi. Ve sonrasında bahis operasyonunda Eren Elmalı'ya 45 gün, Metehan Baltacı'ya da 9 ay futboldan men cezası geldi.

Sular duruldu her şeyin normale döndüğü düşünülürken bu kez milli takımlardan arka arkaya can sıkıcı gelişmeler yaşandı. Ki kuşkusuz en önemlisi Victor Osimhen'in durumuydu.


Nijerya'nın Demokratik Kongo ile oynadığı play-off mücadelesine 11'de başlayan Osimhen ikinci yarıya çıkamadı.

DERBİ ÖNCESİ ALARM

Sarı kırmızılı sağlık ekibinin ilk etapta telefonla bilgi aldığı Osimhen'in sprint attığı sırada arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle maça devam edemediği öğrenildi.

Çarşamba günü İstanbul'a gelecek ve MR'ı çekilecek. Osimhen'in en iyi ihtimalle adalesinde kanama olsa dahi tedavi süreci 10 günü bulacak. MR sonucuna göre tedavisine başlanacak Nijeryalı forvetin 1 Aralık'ta oynanacak F.Bahçe derbisine yetiştirilmesi için yoğun bir mesai harcanacak.

DERBİDE YOKLAR

İdmanda sakatlanan Berkan ile milli takımda sakatlanan Kaan Ayhan F.Bahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Abdülkerim Bardakcı ise G.Birliği'ne karşı sahada olabilir.

SON BİR AYDA NELER OLDU?

∂ İlkay Gündoğan sakatlandı.
∂ Yunus Akgün ameliyat oldu.
∂ Eren Elmalı 45 gün ceza aldı.
∂ Metehan Baltacı 9 ay ceza aldı.
∂ Kaan Ayhan milli maçta sakatlandı.
∂ Abdülkerim Bardakcı sakatlandı.
∂ Osimhen milli maçta sakatlandı.
∂ Berkan idmanda sakatlandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.