Galatasaray'da derbi öncesi kırmızı alarm

Galatasaray'da her şey iyi güzel giderken kötü haberler arka arkaya geldi.
Her şey İlkay Gündoğan'ın sakatlığı ile başladı. Takımın beyni ve liderine devamında Yunus Akgün'ün fıtık ameliyatı eklendi. Ve sonrasında bahis operasyonunda Eren Elmalı'ya 45 gün, Metehan Baltacı'ya da 9 ay futboldan men cezası geldi.
Sular duruldu her şeyin normale döndüğü düşünülürken bu kez milli takımlardan arka arkaya can sıkıcı gelişmeler yaşandı. Ki kuşkusuz en önemlisi Victor Osimhen'in durumuydu.
Nijerya'nın Demokratik Kongo ile oynadığı play-off mücadelesine 11'de başlayan Osimhen ikinci yarıya çıkamadı.
DERBİ ÖNCESİ ALARM
Sarı kırmızılı sağlık ekibinin ilk etapta telefonla bilgi aldığı Osimhen'in sprint attığı sırada arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle maça devam edemediği öğrenildi.
Çarşamba günü İstanbul'a gelecek ve MR'ı çekilecek. Osimhen'in en iyi ihtimalle adalesinde kanama olsa dahi tedavi süreci 10 günü bulacak. MR sonucuna göre tedavisine başlanacak Nijeryalı forvetin 1 Aralık'ta oynanacak F.Bahçe derbisine yetiştirilmesi için yoğun bir mesai harcanacak.
DERBİDE YOKLAR
İdmanda sakatlanan Berkan ile milli takımda sakatlanan Kaan Ayhan F.Bahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Abdülkerim Bardakcı ise G.Birliği'ne karşı sahada olabilir.
SON BİR AYDA NELER OLDU?
∂ İlkay Gündoğan sakatlandı.
∂ Yunus Akgün ameliyat oldu.
∂ Eren Elmalı 45 gün ceza aldı.
∂ Metehan Baltacı 9 ay ceza aldı.
∂ Kaan Ayhan milli maçta sakatlandı.
∂ Abdülkerim Bardakcı sakatlandı.
∂ Osimhen milli maçta sakatlandı.
∂ Berkan idmanda sakatlandı.
