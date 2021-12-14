Galatasaray'da deplasman kabusu sürüyor!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivas'ta 1-0'lık yenilgi alan Galatasaray'ın deplasman kabusu devam ediyor. Sarı-kırmızılılar dış sahada son 4 maçını da kazanamazken tam 9 puan kaybetti.



KÖTÜ GİDİŞİ DURDURAMADI



Son olarak 3 Ekim tarihinde Çaykur Rizespor'u Morutan'ın son saniye golüyle deviren Galatasaray ardından Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar, Karagümrük'le 1-1, Yeni Malatyaspor'la da 0-0 berabere kaldı. Son olarak da Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Fatih Terim'in ekibi kötü gidişi durduramadı.



4 MAÇTA 2 GOL



Galatasaray'ın deplasmanlardaki gol sıkıntısı da sürüyor. Son 4 maçında sadece 2 gol atabilen sarı-kırmızılılar, dış sahada 182 dakikadır rakip ağları sarsamıyor.





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