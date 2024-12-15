Galatasaray'da Chiesa listeye eklendi

Galatasaray'da ara transfer dönemi stratejisi netleşti. Yeni sözleşme talebini geri çeviren Victor Nelsson'u satma kararı alan sarı-kırmızılı takım, Suudi Arabistan pazarında kendisine kulüp arayan Hakim Ziyech ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
İki oyuncunun yerine arayışlara şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, Ocak ayında ilk 11 oynayabilecek düzeyde en az iki takviye yapacak. Teknik direktör Okan Buruk, transferi planlanan savunma oyuncusunun hem stoper hem de sağ bekte görev yapabilmesini istiyor. Deneyimli çalıştırıcı, şu ana kadar defansın sağında ve merkezde birçok isim denedi.
CHIESA LİSTEYE EKLENDİ
Hücum hattının iki kanadında da oynayabilen kenar forvet arayan Galatasaray, uzun süredir Fluminense'de olan Jhon Arias ile ilgileniyor. Ayrıca listeye Liverpool'da forma şansı bulamayan İtalyan yıldız Federico Chiesa da eklendi.
Avrupa Ligi listesinde 3 değişiklik yapma hakkı bulunan Galatasaray, iki yeni transferin dışında Roland Sallai'nin ismini UEFA'ya bildirecek. Sezonu kapatan Mauro Icardi de listeden çıkarılacak. Galatasaray, sözleşmeleri bitecek 38 yaşındaki Fernando Muslera ile 37'lik Dries Mertens'in yerini de sezon sonunda doldurmayı hedefliyor.
İki oyuncunun yerine arayışlara şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, Ocak ayında ilk 11 oynayabilecek düzeyde en az iki takviye yapacak. Teknik direktör Okan Buruk, transferi planlanan savunma oyuncusunun hem stoper hem de sağ bekte görev yapabilmesini istiyor. Deneyimli çalıştırıcı, şu ana kadar defansın sağında ve merkezde birçok isim denedi.
CHIESA LİSTEYE EKLENDİ
Hücum hattının iki kanadında da oynayabilen kenar forvet arayan Galatasaray, uzun süredir Fluminense'de olan Jhon Arias ile ilgileniyor. Ayrıca listeye Liverpool'da forma şansı bulamayan İtalyan yıldız Federico Chiesa da eklendi.
Avrupa Ligi listesinde 3 değişiklik yapma hakkı bulunan Galatasaray, iki yeni transferin dışında Roland Sallai'nin ismini UEFA'ya bildirecek. Sezonu kapatan Mauro Icardi de listeden çıkarılacak. Galatasaray, sözleşmeleri bitecek 38 yaşındaki Fernando Muslera ile 37'lik Dries Mertens'in yerini de sezon sonunda doldurmayı hedefliyor.