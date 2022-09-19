Bu sezon Galatasaray'da en büyük forma rekabeti forvette yaşanacak.



Bafetimbi Gomis'le yola devam eden sarı-kırmızılı ekip, önce Benfica'dan Haris Seferovic'i kiraladı. Ardından da PSG'den Mauro İcardi takıma katıldı.



Okan Buruk, hazırlık maçlarında etkili attığı gollerle adından söz ettiren Seferovic'le sezona başladı. Ancak İsviçreli futbolcunun ligde beklentileri karşılayamaması ve Bafetimbi Gomis'in sonradan girdiği maçlarda attığı gollerin ardından forvette Fransız futbolcuya döndü. Konya karşısında da Gomis ilk 11'de şans bulurken beklenen gol gelmeyince Buruk, tercihini yeni transfer Mauro İcardi'den yana kullandı.



SEFEROVIC AYRILABİLİR



40 dakika sahada kalan İcardi topa iki defa dokunabildi ancak hücumda yaptığı baskıyla galibiyet golünün gelmesinde etkili oldu. Milli arada üç futbolcu arasında kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor. Ara özellikle de idman eksiği bulunan İcardi'ye çok yarayacak.



Milli aranın ardından Adana Demirspor deplasmanına gidecek olan sarı kırmızılı takımda en çok forvette kimin forma giyeceği merakla bekleniyor.



Öte yandan Konyaspor maçında hiç süre alamayan Seferovic'in çok moralsiz olduğu belirtilirken bir yıl kiralanan İsviçreli golcünün devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.



ÇİFT FORVETE DÖNECEK



Galatasaray'ın forvet hattında 3 oyuncu da forma beklerken bu konuda adaleti sağlamak Okan Buruk'a kalacak.



Bafetimbi Gomis, Seferovic ve İcardi'yle yakından ilgilenen genç çalıştırıcının, maça göre ve skora ihtiyaç duyduğu anlarda çift forvete dönmeyi planladığı da gelen haberler arasında...



Buruk, Konya maçının ardından, "Attığımız ikinci golde Leo Dubois'in etkili bir koşusu, ceza sahası içinde Mauro İcardi'nin kaleye hücumu bize golü getirdi. Bu tür buluşturmaları daha doğru yapabilirdik" diyerek eleştiri getirmişti.



SEFEROVIC 0 ÇEKTİ



İlk 4 maça ilk 11'de sahaya çıkan Seferovic, Gaziantep ve Kasımpaşa karşısında 15'er dakika şans buldu. 6 maçta golle tanışamadı.



GOMIS 4 GOL ATTI



Gomis son 3'ü ilk 11 olmak üzere 7 maçta da şans buldu. 300 dakika sahada kalan Fransız golcü, bu süreye 4 gol sığdırmayı başardı.



MORAL KAZANDI



Konya karşısında ilk kez Galatasaray formasını giyen İcardi, galibiyet golünün içinde yer aldı. Moralli bir başlangıç yaptı.















