Galatasaray'da büyük kenetlenme

Galatasaraylı taraftarlar, gece geç saatte İstanbul'a dönen takımı karşıladı. 'Şampiyonluk' tezahüratları yapıldı, takıma moral verildi. Destekten çok memnun kalan teknik direktör Okan Buruk da "Kafamızı kaldırıp yeniden başlayacağız" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da büyük kenetlenme
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19 Mart 2023 10:04
Galatasaray'ın Süper Lig'de yakaladığı 14 maçlık tarihi galibiyet serisi Konya deplasmanında sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım Rashica'nın golüyle öne geçtiği karşılaşmada skor üstünlüğünü koruyamayarak sahadan yenilgiyle ayrıldı.

BÜYÜK KENETLENME

Bu durum üzüntü yaratsa da Galatasaray camiasının daha da kenetlenmesini sağladı.

Teknik heyet ve futbolculara ilk destek Konya deplasmanında geldi. Taraftarlar maç sonrası takımı tribünlere çağırarak ayakta alkışladı.

Sarı-kırmızılı kafile geç saatte İstanbul'a dönerken İstanbul Havaalanı'nda yine Galatasaraylı taraftarlar tarafından karşılandı. Şampiyonluk tezahüratları yapıldı, oyunculara moral verildi.

Sarı-kırmızılı taraftarların bu desteği, 15 maç sonra gelen mağlubiyet nedeniyle oldukça üzgün olan futbolcuları oldukça memnun etti.

"İYİ İŞLER YAPTIK"

Havaalanına gelen taraftarlara teşekkür eden teknik direktör Okan Buruk, Konya yenilgisinden gereken dersleri çıkartacaklarını söyledi.

Buruk, "Kafamızı kaldırıp tekrar buraya nasıl 14 galibiyetle geldiysek, bundan sonraki maçlarda da yine aynı performansımızı sürdürmeye çalışacağız. Bu anlamda çok fazla söyleyecek söz yok ama bu takım iyi işler yaptı, iyi bir takımız, iyi bir kadroya sahibiz. Milli maçlar arasından sonra tekrar toparlanıp en iyi şekilde Süper Lig'e başlayacağız" diye konuştu. 

 

 

 

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