Galatasaray'ın Süper Lig'de yakaladığı 14 maçlık tarihi galibiyet serisi Konya deplasmanında sona erdi.Sarı-kırmızılı takım Rashica'nın golüyle öne geçtiği karşılaşmada skor üstünlüğünü koruyamayarak sahadan yenilgiyle ayrıldı.Bu durum üzüntü yaratsa da Galatasaray camiasının daha da kenetlenmesini sağladı.Teknik heyet ve futbolculara ilk destek Konya deplasmanında geldi. Taraftarlar maç sonrası takımı tribünlere çağırarak ayakta alkışladı.Sarı-kırmızılı kafile geç saatte İstanbul'a dönerken İstanbul Havaalanı'nda yine Galatasaraylı taraftarlar tarafından karşılandı. Şampiyonluk tezahüratları yapıldı, oyunculara moral verildi.Sarı-kırmızılı taraftarların bu desteği, 15 maç sonra gelen mağlubiyet nedeniyle oldukça üzgün olan futbolcuları oldukça memnun etti.Havaalanına gelen taraftarlara teşekkür eden teknik direktör Okan Buruk, Konya yenilgisinden gereken dersleri çıkartacaklarını söyledi.Buruk,diye konuştu.