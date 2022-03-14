Galatasaray'da bu sezon bir ilk!

Galatasaray bu sezon ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarından ilk kez galibiyetle ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da bu sezon bir ilk!
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14 Mart 2022 23:49
Galatasaray, bu sezon "Dört Büyükler" içinde olan rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı ilk kez kazandı.

Sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-0 öne geçtiği Trabzonspor maçında 2-2 berabere kalan Galatasaray, dış sahada Beşiktaş ve içeride ise Fenerbahçe derbilerinde 1-0 üstünlük yakalamasına rağmen 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda ise sahasında 1-0 öne geçtiği Trabzonspor mücadelesini yine 2-1 kaybetti.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek "Dört Büyükler"e karşı bu sezonki 5. maçında ilk galibiyetine ulaştı.

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