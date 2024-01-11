Galatasaray'da bir ilk: Ali Turap

Galatasaray'ın 18 yaşındaki futbolcusu Ali Turap, Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de ilk kez bir maça 11'de başlayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da bir ilk: Ali Turap
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11 Ocak 2024 16:08
Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da bir ilk yaşanacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sağ bek Sacha Boey ve Kaan Ayhan'ın sakatlıkları sonrası Ali Turap görev yapacak.

18 yaşındaki genç sağ bek oyuncusu, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başlayacak.

Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:



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