Galatasaray'da bir ilk: Ali Turap

Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da bir ilk yaşanacak.
Sarı-kırmızılı ekipte sağ bek Sacha Boey ve Kaan Ayhan'ın sakatlıkları sonrası Ali Turap görev yapacak.
18 yaşındaki genç sağ bek oyuncusu, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başlayacak.
Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:
Sarı-kırmızılı ekipte sağ bek Sacha Boey ve Kaan Ayhan'ın sakatlıkları sonrası Ali Turap görev yapacak.
18 yaşındaki genç sağ bek oyuncusu, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başlayacak.
Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:
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